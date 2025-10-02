ADV

In occasione della Festa dei Nonni, celebrata oggi, l’Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio”, guidato dalla Dirigente Prof.ssa Rosaria Decaro, ha organizzato una grande festa per rendere omaggio a queste figure fondamentali nella vita familiare e sociale. Le classi della scuola Secondaria di Primo Grado hanno condiviso, en plein air, con nonni e genitori un momento conclusivo delle attività di accoglienza all’insegna della riscoperta di antichi giochi e sapori della tradizione. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di sperimentare giochi tradizionali come “Tilimiatto”, “Scogliaracina”, “Tric-Trac” e molti altri, immergendosi in un’atmosfera ludica e genuina. Non sono mancati i sapori tipici della nostra cucina locale, proposti in una degustazione che ha saputo unire generazioni attorno alla memoria del gusto. A rendere ancora più speciale la giornata, i racconti dei nonni: aneddoti, leggende e storie legate alla cultura del territorio, tramandati con passione e saggezza. La manifestazione si è svolta in un clima gioioso e nel rispetto dello spirito della legge che, dal 2005, ha istituito questa ricorrenza per valorizzare il ruolo insostituibile dei nonni nella nostra società.