L’Amministrazione comunale rende noto che, in occasione delle imminenti celebrazioni del Santo Patrono di Licata, Sant’Angelo Martire Carmelitano, la gravissima situazione finanziaria dell’Ente (piano di riequilibrio e gestione provvisoria) non consente di erogare i contributi economici richiesti dalle maestranze tradizionalmente preposte alla realizzazione della manifestazione (Banda comunale, Associazioni portatori ceri e “Palio a Mare”) né di sostenere i costi relativi ai festeggiamenti tradizionali quali giochi pirotecnici e/o spettacoli musicali.

Pertanto si confida nel senso di responsabilità e nel sentimento religioso di tutti per la riuscita della festa a prescindere dall’elargizione di contributi; tuttavia, qualora attività commerciali e/o aziende locali fossero nella possibilità di contribuire economicamente alla realizzazione di tale sentitissima manifestazione, attraverso donazioni e liberalità, questa Amministrazione sarebbe disposta, in tempi brevi, all’incontro con i suddetti operatori economici, dando così l’avvio alle procedure necessarie per la realizzazione dei festeggiamenti.

Confidando che tale appello venga accolto a stretto giro, questa Amministrazione è certa che la Cittadinanza tutta, alla luce di fatti inoppugnabili e imputabili esclusivamente a fattori economici pregressi sia di sostegno, comprendendo lo sforzo e l’interesse reciproco a far sì che non si interrompa la tradizionale festa religiosa.