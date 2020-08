Il rispetto delle regole, almeno per il momento, tiene. In osservanza delle direttive ribadite anche con l’ordinanza emessa ieri sera dal Sindaco Pino Galanti, finora non si sono registrati i consueti bivacchi di cui siamo stati testimoni negli anni passati lungo la costa licatese nel pomeriggio e nella notte di Ferragosto. Finora zero tende a Mollarella, Rocca, Poliscia, Pisciotto e Playa. L’auspicio è che si continui così per il resto della giornata e per la notte.