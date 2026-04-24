L’alunno Sergio Zarbo, della V^ AFM del Fermi-Re Capriata, a seguito della candidatura presentata nell’ambito dell’avviso pubblico promosso dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP per la selezione di nuovi Ambasciatori della rete EuroApprentices, è risultato assegnatario dell’incarico, classificandosi primo in graduatoria.
Il riconoscimento è stato conferito in virtù delle esperienze maturate nell’ambito delle mobilità internazionali Erasmus+ (Azione Chiave 1 – settore VET), nonché per le competenze personali e professionali dimostrate.
In qualità di Ambasciatore Erasmus+ VET, lo studente avrà ilcompito di:
• promuovere i valori del Programma Erasmus+;
L’Istituto esprime vivo apprezzamento per il traguardo raggiunto, che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica e testimonia la qualità delle esperienze formative offerte.