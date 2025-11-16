“La forza di una madre, il coraggio di dire basta”.

Mercoledì 19 novembre, a partire dalle ore 10:45, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Fermi–Re Capriata”, con sede in Via F. Re Grillo, si terrà l’evento “La forza di una madre, il coraggio di dire basta”, un incontro di grande valore umano ed educativo con Giovanna Zizzo, madre di Laura Russo, vittima di femminicidio.

L’iniziativa si propone come un’importante occasione di riflessione, crescita e consapevolezza per gli studenti, che parteciperanno attivamente attraverso letture, riflessioni, brani musicali e performance artistiche sui temi della parità di genere, del rispetto e della lotta contro la violenza sulle donne. Un momento di intensa partecipazione emotiva e formativa, volto a promuovere l’ascolto, il dialogo e la condivisione di valori fondamentali, per ribadire insieme che il silenzio non è mai una risposta.