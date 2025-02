Con il Decreto Assessoriale 2690 della Regione Siciliana del 23/12/2024, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’a.s.2025/2026”, l’I.I.S. “Enrico Fermi” e l’I.I.S. “Filippo Re Capriata” dall’a.s. 2025/2026 diventeranno un unico polo tecnologico e professionale assumendo la denominazione di “IIS ENRICO FERMI – RE CAPRIATA”.

Si tratta, di fatto, di un ritorno alle origini. Come ricorderanno in molti, originariamente e di preciso dal 1950, Ragioneria e Geometra costituivano un unico Istituto Tecnico, vivace polo culturale e punto di riferimento importante per i Comuni di Licata e Palma di Montechiaro.

Nel 1989, il Geometra (oggi chiamato CAT, Costruzione Ambiente e Territorio) diventa autonomo con il nome di ITT Ines Giganti Curella, associato all’IPIA Fermi.

L’unificazione rappresenta un modo per mettere insieme risorse e professionalità per offrire un’importante opportunità formativa a studenti e studentesse che intendono iscriversi ai vari indirizzi dell’IIS Enrico Fermi – Re Capriata di Licata.

Le famiglie potranno guidare i figli nella scelta di indirizzi tecnici e professionali da anni attivi al Fermi e al Re Capriata, quali:

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO con i seguenti indirizzi

1. Costruzioni Ambiente e Territorio ( ex geometra)

2. Chimica, Materiali e Biotecnologie (CMB ) con articolazione Biotecnologie A mbientali e Biotecnologie sanitarie

3. Meccanica, Meccatronica e d Energia con articolazione Energia

4. In formatica e telecomunicazioni

5. Grafica e comunicazione

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO con i seguenti indirizzi :

6. Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali

ISTITUTO PROFESSIONALE con i seguenti indirizzi :

7. Manutenzione ed Assistenza Tecnica

8. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

9. Istituto Professionale Odontotecnico

Per gli adulti che vogliono rientrare nel circuito scolastico e conseguire un diploma sono attivi i seguenti percorsi di secondo livello (corsi serali) negli indirizzi professionali :

• Manutenzione e d Assistenza Tecnica

• Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ( Alberghiero ) .

La nascita dell’I.I.S “Enrico Fermi Re Capriata” rappresenta un valore aggiunto nel Territorio per offrire percorsi di studio di qualità nel Settore tecnologico, economico e professionale in grado di favorire l’ingresso nelle facoltà universitarie e preparare figure professionali qualificate richieste dal mercato e dal mondo delle professioni, grazie

• alla consolidata esperienza del corpo docente

• A laboratori innovativi ed a ttrezzati per le professioni del futuro,

• Ad un’azione didattica attenta ai bis ogni formativi degli studenti e alla centralità dello studente, finalizzata all’acquisizione di competenze per la cres cita personale e professionale;