Giovedì 11 settembre, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Fermi-Re Capriata”, si è svolta la tradizionale giornata di accoglienza delle classi prime, un momento significativo che segna l’avvio di un nuovo percorso scolastico per tanti studenti.

L’ingresso nella scuola superiore è una tappa fondamentale: nuovi compagni, nuovi docenti e tante sfide da affrontare. Per questo l’Istituto ha organizzato una mattinata speciale, dedicata interamente ai più giovani, per favorire un inserimento sereno e graduale nella comunità scolastica.

A dare il benvenuto agli studenti e alle famiglie è stata la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Amelia Porrello, che ha sottolineato l’importanza di affrontare il cammino scolastico con impegno, curiosità e spirito di collaborazione.

Tutto è stato curato dalla commissione “accoglienza”, in supporto alla Prof.ssa Cettina Callea e al Prof. Luca Scozzari, referenti per l’orientamento in entrata già negli anni passati e confermati anche per quest’anno.

La giornata è stata arricchita da attività di socializzazione e conoscenza reciproca, condotte dai docenti delle classi, che hanno permesso ai nuovi studenti di sentirsi subito parte di una realtà viva, inclusiva e accogliente.

Un inizio positivo che lascia presagire un anno scolastico ricco di scoperte, esperienze e soddisfazioni per tutta la comunità del “Fermi-Re Capriata”.