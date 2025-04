La Polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione ad una Ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento, nei confronti di un giovane pluripregiudicato di Licata (AG), indagato per aver ferito con un colpo d’arma da fuoco un cinquantenne licatese. L’indagine, condotta da personale della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e del Commissariato di P.S. di Licata, ha avuto inizio quando al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Licata si è presentato un uomo, riferendo di essere stato attinto da un colpo d’arma da fuoco al polpaccio della gamba destra. A fronte di ciò, i poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Licata, coordinati costantemente dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato una minuziosa attività di indagine, dalla quale è emerso che l’arrestato, al culmine di una lite per banali motivi, aveva estratto una pistola e gambizzato il ferito alla presenza di altri familiari ed amici di entrambi, per poi dileguarsi per le vie cittadine. Le dichiarazioni convergenti del ferito e di altri presenti al momento del fatto, in uno con gli accertamenti condotti anche da personale della Polizia Scientifica, hanno consentito di riscontrare ulteriormente il grave quadro probatorio a carico dell’arrestato. Al termine degli atti di rito, i poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Licata hanno condotto l’arrestato presso il carcere di Agrigento. Si rappresenta che le indagini sono in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare non è stata ancora accertata in via definitiva.