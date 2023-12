Pubblicità

Svolta clamorosa nelle indagini condotte dalla Polizia di Palma di Montechiaro e relative al ferimento di qualche settimana fa tramite acido. I poliziotti hanno infatti tratto in arresto la donna di 48 anni inizialmente individuata come la vittima. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, la dinamica sarebbe diversa fino all’arresto odierno. Non si conoscono ancora i dettagli ma gli agenti stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare. Il marito della donna era stato arrestato nelle scorse settimane ma aveva sempre fornito una versione opposta. Adesso questa clamorosa svolta.