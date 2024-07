Pubblicità

Dura presa di posizione del consigliere comunale Giuseppe Federico in materia di sanità.

“Ieri grazie al provvidenziale intervento di ottimi medici del reparto di Pediatria di Licata, anch’esso a rischio chiusura, con molta professionalità e competenza hanno prestato le prime cure al piccolo Francesco, poi trasferito a Palermo (dall’ottimo personale in servizio sull’eliambulanza) dove veniva sottoposto ad un delicatissimo intervento di micro chirurgia andato a buon fine – le sue parole – Mi chiedo, se il reparto di pediatria era chiuso, oppure altri reparti, oggi il nostro Francesco, i nostri figli i nostri cari, avrebbero avuto la possibilità di riabbracciare i propri cari? Licata è una città di mare e che nel periodo estivo la presenza supera le 50 mila unità, come si può pensare di depotenziare questo ospedale? Faccio un appello al Sindaco, alla Presidente del Consiglio e a tutti i miei colleghi consiglieri comunali affinché si intervenga presso l’assessorato per adoperarsi per potenziare il nostro ospedale”.