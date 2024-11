“A nome di tutto il gruppo Lega Salvini premier di Licata, facciamo i nostri più cari auguri di buon lavoro al neo assessore Giuseppe Federico per la nomina ricevuta stamattina dal sindaco Balsamo, siamo molto soddisfatti delle deleghe a lui affidate e alla fiducia riposta dal sindaco non solo al nostro assessore ma in generale al nostro gruppo. Lavoreremo sodo tutti insieme per portare a Licata i risultati auspicati, il nostro nuovo assessore è un instancabile lavoratore a servizio della città e di questo non potevamo che esserne fieri. Cogliamo l’occasione per ringraziare anche l’amica Annalisa Tardino che ha contribuito a formare questo gruppo e che non fa mancare mai la sua presenza, il segretario provinciale della Lega l’on Carrà e il segretario regionale della Lega l’on Germanà per il supporto e la presenza costante, sicuri di avere sempre un gruppo coeso e disponibile che mira a portare risultati al territorio”.

Lo dichiarano IL CAPOGRUPPO E I CONSIGLIERI COMUNALI DELLA LEGA LICATA Jenna Ortega , Vincenzo Graci, Giuseppe Federico.