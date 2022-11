Bonus e “invita un amico” . Diffidiamo da proposte di formule di marketing piramidali per le quali, a fronte di acquisti da parte di persone da noi coinvolte, otterremo un bonus o addirittura un guadagno. Il meccanismo “invita un amico” spesso presenta modalità non chiare che possono nascondere la volontà di carpire solo i dati personali dei nostri amici. A riguardo è bene ricordarsi che fornire i nostri dati in rete, comporta sempre un rischio per la privacy, di conseguenza prestiamo la massima attenzione al momento dell’acquisto online.

Truffe social e via mail. Facciamo sempre attenzione, quando navighiamo sui social network, a post contenenti hashtag come #blackfriday #sconti, ecc. che potrebbero nascondere a volte delle truffe. Stesse considerazioni per post in cui si è taggati che invitano a cliccare su link in evidenza che potrebbero indurre ad acquisti o abbonamenti inconsapevoli o rendere fruibili informazioni rilevanti come i dati della propria carta di credito. Per quanto riguarda le mail, cancelliamo eventuali messaggi promozionali considerati sospetti o che provengono da account sconosciuti, evitando così i tentativi di phishing o altre frodi informatiche.