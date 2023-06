Pubblicità

La campagna nazionale “Stop liste d’attesa“, con il contestuale monitoraggio dei tempi d’attesa per le visite sanitarie nelle varie Regioni italiane, è ai nastri di partenza: partirà in tutta Italia il 26 giugno.

La campagna nazionale ricalca quella lanciata a fine 2021 da Federconsumatori Sicilia che, naturalmente, partecipa anche a questa iniziativa.

I cittadini siciliani che stanno riscontrando delle difficoltà nel prenotare una visita medica in una struttura pubblica o accreditata, con tempi d’attesa eccessivi, potranno quindi comunicarlo a Federconsumatori Sicilia scrivendo una email con i dettagli a

[email protected]

[email protected]

oppure rivolgendosi in presenza ad una delle sedi territoriali dell’associazione di tutela dei diritti dei consumatori. L’elenco e gli indirizzi degli sportelli è disponibile nella pagina

“La salute è un diritto di tutti e spesso i tempi d’attesa per una visita rischiano di negare ai pazienti questo diritto – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa. Per questo invitiamo i cittadini a segnalarci ogni disservizio, e a rivolgersi agli sportelli territoriali per vedere se è possibile intervenire o trovare soluzioni alternative”.