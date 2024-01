Pubblicità

Grande soddisfazione del Circolo Fratelli d’Italia per le importanti somme assegnate al Comune di Licata dalla finanziaria approvata stamani dalla Regione Sicilia. Fratelli d’Italia in cooperazione alle altre forze politiche del Territorio, ha lavorato intensamente ed alacremente ottenendo l’assegnazione di € 200.000 per l’acquisto di mezzi tecnici, senza trascurare il proficuo lavoro svolto per il riconoscimento delle royalties dalla estrazione del gas nel nostro territorio.

Un grazie particolare va rivolto all’On.le Giusy

Savarino per l’attenzione avuta nei confronti della nostra Città e per l’impegno costante profuso nel nostro territorio. Sono convinta che il lavoro premia sempre ed oggi come domani a beneficiare non sarà la città di Licata ma tutti i licatesi. Continueremo a lavorare per sostenere i nostri governatori.

Il Portavoce del Circolo Fratelli d’Italia di Licata

Stefania Xerra