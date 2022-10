Presa di posizione del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia.

Questo clima d’odio è senza eguali!!! Un parlamento eletto democraticamente e due camere che eleggono i loro Presidenti nel rispetto delle regole non possono essere umiliati da chi non accetta la democrazia ed il risultato elettorale!!! I gravissimi attacchi ai neo eletti Presidenti del Senato (seconda carica dello Stato) e della Camera dei Deputati non rappresentano più una aggressione a 2 persone o a 2 partiti politici ma un vero e proprio, inaccettabile, attacco allo Stato Italiano!!! Le istituzioni vanno sempre rispettate!!! Il Circolo Fratelli di Italia di Licata esprime grande solidarietà ad Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Circolo Fratelli d’Italia Licata