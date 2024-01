Pubblicità

Il circolo di Licata di Fratelli d’Italia esprime solidarietà a quanti stanno lavorando in contrada Piano Bugiades.

Il circolo FDL di Licata: Sostegno e solidarietà alla cittadinanza e a tutti coloro che da più di 24 ore si stanno prodigando senza sosta per cercare di minimizzare le conseguenze del rogo che si è avviluppato nella sera di ieri 20.1.2024. Sono state ore di lavoro intenso per i vigili del fuoco, per i militari, per la protezione civile, per le associazioni, per l’amministrazione e per il Sindaco che per l’ennesima volta si trova a dovere fronteggiare un’emergenza dai limiti sconosciuti. Si spera sia un atto dovuto a caso fortuito perché sarebbe difficile accettare che ancora una volta i cittadini Licatesi siano preda di atti dolosi. Se così fosse non si può negare che è un atto troppo grave non nei confronti di uno ma di tutta la collettività. Condivido come portavoce del gruppo la scelta prudente del primo cittadino che, emette ordinanza di chiudere le scuole per domani 21.1.2024 scelta ponderata che non deve portare panico ma invita alla prudenza. Il gruppo FdI resta a disposizione dell’amministrazione per quanto possa essere utile nell’affrontare l’emergenza della nostra amata Città.

Il Portavoce del Circolo Fratelli d’Italia di Licata

Avv. Stefania Xerra