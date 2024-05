Pubblicità

“Sono 6.8 Miliardi per Sicilia e oltre 6 Milioni per Licata che giungono grazie alla caparbietà e l’autorevolezza della nostra deputazione regionale e nazionale di Fdl e che confermano la costante attenzione per il nostro territorio”. A scriverlo in un documento è la portavoce della sezione cittadina di Fratelli d’Italia, Stefania Xerra.

“Lo scorso 27 maggio è stato siglato l’accordo finanziario di sviluppo e coesione tra la nostra premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani. L’accordo è di grande importanza poiché dopo tanto tempo, la Regione Sicilia ottiene un cospicuo finanziamento che le permetterà di rimettersi in gioco portando avanti alcuni progetti rimasti incompiuti”. E’ con questa nota che la portavoce del circolo Fratelli d’Italia di Licata ed i componenti tutti, ringraziano vivamente la leader del partito Giorgia Meloni di Fdl e la delegazione degli amministratori regionali di Fdl,

riconoscendo loro grande impegno ed interesse per la nostra bella ed amara Sicilia. “Ciò rappresenta ossigeno puro non soltanto al territorio ma anche e soprattutto a tutti i siciliani che potranno godere dei benefici ottenuti”.