Pubblicità

FDI risponde al comunicato stampa dell’opposizione. Questa la presa di posizione della portavoce Stefania Xerra e del Presidente del circolo, Salvo Graci.

“La scelta dell’opposizione di non partecipare al consiglio comunale è una scelta che non può essere condivisa né dal partito che rappresentiamo, né dai cittadini che confidano nel buon governo e che non hanno assolutamente bisogno di tempi di stallo e di comportamenti di ostruzionismo che mirano solo a paralizzare l’attività politica e gli obiettivi da raggiungere. FDI rimane nella posizione assunta di rispetto della legalità, dell’ordine e del buon senso. Ci auguriamo che si possa riflettere e adottare una pozione migliore”.