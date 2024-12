La “Festa Eccellenze Italiane in Europa” celebra il suo sesto anniversario con un’edizione 2024 dedicata al tema: “Il turismo di ritorno, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane, delle tradizioni culturali e della lingua siciliana nel mondo”. L’evento, che si terrà a Favara, metterà anche in evidenza l’importanza delle infrastrutture e delle reti sociali degli italiani all’estero.

La manifestazione avrà inizio sabato 21 dicembre alle ore 10:00 presso il Liceo Statale Martin Luther King di Favara con il panel inaugurale:

“La scuola, la lingua siciliana e le tradizioni popolari: trait d’union per gli Italiani nel Mondo, patrimonio identitario da tramandare”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Favara, del Presidente del Consiglio Comunale e della Dirigente Scolastica, la relazione introduttiva sarà affidata al Prof. Giuseppe Arnone, Presidente Onorario dell’Associazione Italiani in Europa.

Nel pomeriggio, un focus speciale approfondirà la “Via dello Zolfo”, analizzando le implicazioni storiche ed economiche legate all’emigrazione siciliana verso il nord Europa. La giornata si concluderà con eventi culturali e artistici, tra cui una rappresentazione dedicata alla tradizione dei pupi siciliani, con la partecipazione del Maestro Franco Cuticchio e Antonio Zarcone. Durante la serata, saranno premiate le eccellenze italiane che hanno dato lustro al nostro Paese all’estero.

Domenica 22 dicembre, gli incontri proseguiranno presso il Castello di Chiaramonte di Favara con un focus sulle infrastrutture e il miglioramento delle reti aeroportuali. Parteciperanno esperti del settore, tra cui Gioacchino Incamicia, del management dell’Aeroporto di Liegi, nonché Assessori Regionali, Deputati e Senatori. Si discuterà di rigenerazione dei borghi antichi, della promozione della bellezza siciliana e del potenziamento delle infrastrutture.

L’edizione 2024 della “Festa Eccellenze Italiane in Europa” si propone non solo di celebrare il patrimonio culturale, ma anche di rilanciare il ruolo della Sicilia come ponte tra tradizione e innovazione.