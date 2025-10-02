ADV

È stata una notte insonne quella appena trascorsa per Favara. Le ricerche della 38enne Marianna Bello sono andate avanti senza sosta mentre la notizia è rimbalzata su tutti i network nazionali. Purtroppo però non si hanno ancora notizie della persona scomparsa ieri dopo essere scesa dalla propria vettura mentre su Favara impazzava il maltempo. La donna è stata trascinata dalla furia dell’acqua e da quel momento sono partite le incessanti ricerche. Impegnato anche un elicottero dell’Areonautica oltre ai Vigili del Fuoco. Il timore è che la donna possa essere stata trascinata in un canalone di acque bianche.