È stata una notte insonne quella appena trascorsa per Favara. Le ricerche della 38enne Marianna Bello sono andate avanti senza sosta mentre la notizia è rimbalzata su tutti i network nazionali. Purtroppo però non si hanno ancora notizie della persona scomparsa ieri dopo essere scesa dalla propria vettura mentre su Favara impazzava il maltempo. La donna è stata trascinata dalla furia dell’acqua e da quel momento sono partite le incessanti ricerche. Impegnato anche un elicottero dell’Areonautica oltre ai Vigili del Fuoco. Il timore è che la donna possa essere stata trascinata in un canalone di acque bianche.
Favara, continuano le ricerche della donna trascinata dall’acqua
Il meteo
Licata
cielo sereno
17.9 ° C
17.9 °
17.9 °
73 %
4.8kmh
2 %
Gio
22 °
Ven
23 °
Sab
21 °
Dom
22 °
Lun
22 °
Ultime Notizie
La Compagnia Carabinieri di Sciacca elevata a Reparto Territoriale
Da oggi, 1° ottobre 2025, la Compagnia Carabinieri di Sciacca viene elevata a Reparto Territoriale, articolazione dell’Arma con una struttura più significativa che si...