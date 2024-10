Pubblicità

Le eccellenze enogastronomiche preziosa levaper lo sviluppo dei territori attraverso il richiamo dei flussi turistici. E’ la grande scommessa su cui sta puntando la Cna. Lo ha sottolineato, con orgoglio, il presidente provinciale della Confederazione, Francesco Di Natale, chiamato, assieme ad altri qualificati relatori, ad offrire il proprio contributo al “Pizza Talk” organizzato, a Racalmuto, in occasione della “Fuazza Fest2024”. Nel ringraziare per l’invito il sindaco Bongiorno e il presidente della locale associazione “Food And Beverages” SergioSchillaci, Di Natale, durante l’intervento, ha espresso piena disponibilità ad avviare possibili partnership e collaborazioni per la valorizzazione e promozione del turismo esperienziale su cui la Cna sta investendo risorse ed energie per innescare un circolo virtuoso nell’ottica di dare linfa e ossigeno all’economia. Il talento e il saper fare dei nostri maestri artigiani rappresentano un indiscutibile valore aggiunto, capace di portare a tavola gustose prelibatezze derivanti dalla trasformazione dei prodotti coltivati ancora con sacrificio e genuinità nelle nostre terre. Il presidente Di Natale ha richiamato l’interesse e l’attenzione che la Cna pone nei confronti di questo positivo scenario, evidenziando i prestigiosi eventi in agenda come Arte&Gusto, Taormina Food Expo e la vetrina del Ttg di Rimini con annesso Post Tour che porta nel territorio agrigentino un gruppo di buyers provenienti da tutto il mondo. Non sono mancati però i passaggi sulle criticità che ostacolano e frenano lo sviluppo, come il gap infrastrutturale, i cambiamenti climatici e l’inadeguatezza dei servizi essenziali che, in questo periodo, si sintetizza con l’incomprensibile ed intollerabile emergenza idrica. E a proposto di sintesi, Di Natale è stato chiaro: se vogliamo cambiare davvero e seriamente passo, è necessario che il fare degli imprenditori e il dire della classe politica trovino un rapido ed inevitabile punto di incontro.