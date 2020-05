Il sindaco Galanti invia gli auguri di in bocca al lupo a tutti gli esercenti licatesi che stamani riaprono le rispettive attività. Invita tutti a continuare a rispettare le regole e si dice al loro fianco per un continuo confronto.

La “Fase 2” che “riapre” l’Italia e consente ai titolari di attività produttive di tornare a vivere, inizia oggi. Riaprono bar, negozi, botteghe di artigiani, ristoranti, parrucchieri, insomma la vita torna a scorrere regolarmente.

In bocca al lupo a tutti gli esercenti, che l’emergenza Covid 19 ha letteralmente messo in ginocchio, affinchè possano tornare presto alla normalità. Sono sicuro che ognuno di loro troverà, dentro di se, la forza per riprendere con entusiasmo le redini delle propria attività, ed assicuro che nel Sindaco e nell’Amministrazione Comunale continueranno a trovare un interlocutore attento e sempre pronto ad ascoltarli.

Invito tutti i cittadini a rispettare i protocolli previsti dal Dpcm del Presidente Conte e l’ordinanza del Presidente Musumeci. L’Italia riapre, ma è solo rispettando le regole che potremo uscire, speriamo in tempi brevi, dall’emergenza Covid 19.