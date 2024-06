Il telegiornale di sabato 29 Giugno di Lanterna Tv. https://youtu.be/3hGM5dkVXcA?si=3sp0nIGGbHC6DDDm In scaletta. CARENZE IDRICHE, IN VIA DE MAURO INDIVIDUATO NUOVO POZZO GIUNTA MUNICIPALE, LE DIMISSIONI DI ANGELO CURELLA DUE...