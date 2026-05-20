“Io ci sono” non è solo uno spettacolo.

È uno spazio autentico in cui ogni ragazzo può raccontarsi, esprimersi, emozionare.

L’Associazione All Sport Canicattì, sin dalla sua costituzione, promuove attività sociali, sportive e ricreative rivolte a ragazzi normodotati e soprattutto diversamente abili, creando occasioni concrete di inclusione, crescita e partecipazione.

Dal 2023 è nato un centro socio-ricreativo dove i ragazzi partecipano quotidianamente a laboratori di autonomia personale, arte, canto, ballo, recitazione, letto-scrittura, inglese e attività motoria.

Percorsi che valorizzano capacità, relazioni ed emozioni, trasformando ogni esperienza in possibilità.

L’evento, promosso nell’ambito dei service del Lions Clubs International, vede la partecipazione della Presidente della X Circoscrizione Maria Antinoro, del Presidente di Zona 27 Agostino Balsamo, della Delegata del “Laboratorio Arti Musive PDG Fulci Ing. Cesare” Giuseppina Siracusa e del Presidente del Lions Club Licata Dario Gaglio.

Il service nasce dalla collaborazione fra il Lions Club Licata, All Sport Canicattì e Progetto Kairòs.

I protagonisti assoluti saranno i ragazzi della All Sport Canicattì, che saliranno sul palco per cantare, ballare, recitare e raccontarsi insieme alle loro famiglie, regalando al pubblico un tempo autentico di emozione, incontro e condivisione.

L’evento avrà luogo il 23 maggio alle ore 17 presso Fantasy Park.

Perché ogni voce merita spazio.