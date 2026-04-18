“Il Fanciullo e il Folklore” approda a Licata: per la prima volta in Sicilia l’evento nazionale dedicato alle nuove generazioni.

La città di Licata si prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi nel panorama della cultura popolare italiana: la manifestazione “Il Fanciullo e il Folklore” promossa dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2026.

Giunta alla sua 39ª edizione, la manifestazione rappresenta un appuntamento di rilevanza nazionale e, per la prima volta nella sua storia, approda in Sicilia. La scelta di Licata come sede dell’evento segna un momento di grande prestigio per il territorio, riconoscendone il valore culturale, identitario e turistico.

L’iniziativa coinvolgerà circa 750 partecipanti, tra bambini, accompagnatori e gruppi folkloristici provenienti da diverse regioni italiane, dando vita a tre giornate intense di spettacoli, incontri e momenti di condivisione.

Per l’occasione, Licata si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto: colori, suoni, musiche e tradizioni animeranno le vie cittadine grazie all’entusiasmo e al talento dei piccoli artisti, veri protagonisti dell’evento. Un’occasione unica per promuovere il dialogo tra generazioni e tramandare il patrimonio immateriale delle tradizioni popolari.

Determinante il lavoro dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angelo Balsamo, che ha sostenuto con impegno l’organizzazione dell’evento, contribuendo a rendere possibile questo importante traguardo per la città.

“Il Fanciullo e il Folklore” non è solo una manifestazione, ma un vero e proprio incontro con le nuove generazioni, capace di valorizzare le radici culturali del Paese e di rafforzare il senso di appartenenza attraverso il linguaggio universale della tradizione.

Licata si prepara dunque a vivere tre giorni di festa, cultura e condivisione, confermandosi ancora una volta luogo di accoglienza e di incontro tra identità diverse unite dalla passione per il folklore.