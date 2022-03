Pubblicità

La mancata illuminazione dell’area portuale a causa di un nuovo guasto alla centralina di alimentazione delle torri faro con conseguente oscurità dell’intero perimetro non è l’unico problema. “Siamo al buio da venti giorni – prosegue Cosentino – il problema dovrebbe essere risolto la prossima settimana. Ma non è l’unico: anche i fanali di segnalazione verdi e rossi all’imboccatura del porto sono spenti e questo rappresenta un gravissimo pericolo per la navigazione soprattutto in condizioni meteo avverse quando dobbiamo manovrare per rientrare in sicurezza”.

I dettagli in un’intervista che andrà in onda nell’edizione odierna del telegiornale di Licata 4you web Channel.