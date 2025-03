Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella serata di ieri non è stato esploso alcun colpo di arma da fuoco in via Palma. Inizialmente si pensava potesse essere così tanto è vero che Polizia e Carabinieri sono rapidamente confluite in zona. Dopo una verifica però, è stato accertato trattarsi solo di un falso allarme: il richiedente l’intervento delle forze dell’ordine ha infatti scambiato per colpi di arma da fuoco un altro genere di rumori.