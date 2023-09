Pubblicità

La sinossi del libro “La falsa amicizia pataccara. Quasi uno psicodramma”, nuovo volume del professore Vincenzo Scuderi.

In questo romanzo si rappresenta, come in uno Psicodramma, la disavventura di un amico tradito, il quale, dialoga con Gabriele, uno dei tanti compagni inseparabili di un quartiere romano.

È descritta l’amicizia non solo falsa, ma pure “pataccara”, cioè camuffata, spacciata, come sentimento vero, leale onesto, di grande valore.

– Ora, me se domanna, comme mai, a n’autore, gljie po’ venì in testa, de scrive na parte der libro ner dialetto romanesco? ‘Ndove s’è visto? Quanno mai?

Embè! Ve risponno: Che ce trovate de strano, de sgagljiato?

Nun semo, forse, tutti cittadini der monno? E allora?

Se me ritrovo a Roma, in Sicilia, che ‘mporta’ Ahimè! Probabirmente, a mia è na narrazione de quela campionatura simile proprio a maschera romanesca de “Meo Patacca”, er famoso personaggio de la commedia dell’arte romana popolare, ner quartiere de Trastevere.

Ensomma, na pagliacciata tragicomica vera e propria, che fa ride e pure piagne de miserie e piccolezze de core de quei farsi, piccoli, omini bugiardi e commedianti.

Ce n’è pe tutti i gusti; sia per tipo sbruffone, allegro, spregiudicato e pure pe quelo che gljie piace commovesi. L’ho definita, appunto, “n’avventura”, anzi, dovrei dì, piuttosto, na disgrazia.

Er compagno mio der quartiere, Gabriele, m’ha detto:

– Amicizia… amicizia…

Ma che è sta ridicolaggine?

E tu, che ce stai a riferì?

Ce parli de la “farsa” amicizia, de inganni e quant’artro…

E ‘mbe?

Che, hai scoperto, pe caso, l’acqua carda?

Ma smettila, piuttosto, de fregnà che c’hai scocciato pe davero!

Nun lo sapevi che l’amicizia nun esiste?

Nun esiste proprio, né quela vera e manco quela finta.

Questa è a morale da favola!

A vita è così, co tutte le su sfumature e se deve campà, senza mettece troppa serietà, ma vivella comme viene, pure co allegria, co sfottimento, prennennola, quanno è possibile, pure pe fondelli.

Certe vorte è seria, onesta, generosa e artre, invece, disgraziata, buffona, meretrice, ingannevole, commediante, impietosa, e si accanisce sempre de più, su i creduloni.

Proprio comme lo è l’amicizia, che possiede svariate tonalità, ma pure talune sconcertanti stonature.

E se de ogni sentimento te devi domannà, torturà se è vero, farso, apparente o cos’arto?

Avemo vogljia de farce er fegato fracido!

Ma tu, te sei proprio ammattito a volè ragionà così?

Piuttosto, prennite quelo che a giornata te regala, senza troppe storie e complicazioni. –

Ora, voi lettori, gustatevela sta romanzata se o volete. Nun aggiungete artro se no, me fate rabbià più de quanto sta soria d’un individuo vigliacco m’ha fatto esasperà.

Er finale, solo pe l’amici mia veri, è a sorpresa.