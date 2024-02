Pubblicità

Nuovo prestigioso riconoscimento per l’andrologo licatese Fabio Castiglione.

“Sono immensamente onorato di annunciare la mia nomina come Honorary Reader presso il King’s College London, un titolo accademico di grande prestigio che, nel contesto internazionale, equivale a quello di professore ordinario. Questa opportunità rappresenta un riconoscimento significativo del mio impegno nel campo accademico e professionale, nonché l’inizio di una nuova ed entusiasmante avventura – scrive Castiglione in un post – Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla mia famiglia per il loro inestimabile sostegno e forza, ai miei amici, ai colleghi del King’s College Hospital, e ai miei mentori presso il San Raffaele di Milano. Un ringraziamento speciale va al mio grande mentore, il Professor Francesco Montorsi, primario del San Raffaele di Milano, che mi ha sempre sostenuto e guidato con saggezza nel mio percorso professionale e accademico. La sua guida è stata fondamentale per il mio sviluppo e successo.

Il supporto e l’incoraggiamento ricevuti da questi individui eccezionali hanno giocato un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo traguardo – conclude il medico di origine licatese – Essere nominato Honorary Reader è un onore che non avrei mai immaginato possibile, e riflette l’impegno, la dedizione, e la passione che ho sempre messo nel mio lavoro e nella ricerca.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno supportato lungo questo incredibile viaggio. Sono entusiasta di vedere quali nuove opportunità e sfide mi porterà questa nomina, e sono impegnato a continuare a contribuire significativamente alla comunità accademica e scientifica con il supporto e l’ispirazione di tutti voi”.