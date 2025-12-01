Il Professor Fabio Castiglione porta a Canicattì un evento speciale sulla salute maschile. Appuntamento il 22 dicembre al Mediester Laser.

Il 22 dicembre Canicattì ospiterà un importante evento dedicato alla salute maschile, grazie alla presenza del Professor Fabio Castiglione, uno dei massimi esperti internazionali nel campo dell’andrologia e della medicina sessuale. Castiglione, Professore al King’s College London e punto di riferimento nella ricerca e nei trattamenti avanzati per la disfunzione erettile, offrirà alla città un’occasione unica di informazione e confronto.

L’iniziativa, organizzata presso il Mediester Laser, rappresenta un passo significativo per il territorio, che potrà beneficiare dell’esperienza clinica e della visione innovativa di uno specialista noto per aver introdotto in Europa protocolli moderni di terapia rigenerativa e percorsi terapeutici personalizzati per gli uomini di ogni età.

I temi dell’evento: dal benessere maschile alle nuove frontiere della cura

Durante l’incontro si parlerà di:

• Men’s Health e prevenzione: un approccio olistico al benessere maschile.

• Disfunzione erettile: cause, diagnosi e soluzioni moderne.

• Terapie rigenerative per la funzione erettile: dalle iniezioni di Botox intrapenieno ai protocolli con PRP (Platelet-Rich Plasma), tecniche sempre più diffuse a livello internazionale per migliorare performance e qualità della vita.

• Fertilità maschile: valutazione, diagnosi e trattamenti mirati.

• Gestione del testosterone: quando è utile, quando è rischioso, e come si imposta una terapia sicura ed efficace.

A moderare e partecipare all’evento saranno i dottori Giovanni Gallo e Calogero Gallo, figure di riferimento della realtà sanitaria locale.

Un nuovo servizio per Canicattì: video-consulenze e visite periodiche in presenza

Il Professor Castiglione ha annunciato anche l’avvio di un servizio innovativo dedicato agli uomini del territorio:

• Video-consulenze specialistiche, per permettere ai pazienti di confrontarsi direttamente con lui senza doversi spostare.

• Visite in presenza a cadenza periodica, presso il Mediester Laser, dove offrirà valutazioni cliniche approfondite.

• Interventi minori e procedure avanzate eseguiti sul posto in giornate dedicate.

“Sono felice di iniziare questo percorso a Canicattì”, dichiara Castiglione. “La salute maschile è spesso trascurata, ma oggi abbiamo strumenti straordinari per diagnosticarla, migliorarla e trattarla in modo efficace. Portare queste tecnologie e competenze vicino ai pazienti siciliani è per me una missione e un impegno personale”.

Un’opportunità per la comunità

L’evento del 22 dicembre rappresenta il primo passo di una collaborazione destinata a crescere nei prossimi mesi, con l’obiettivo di offrire un servizio completo e continuo agli uomini della provincia di Agrigento e oltre.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni: Mediester Laser – Canicattì.

I nostri contatti:

Mail: [email protected]

Cell: 330 817322/0922857622