Fabio Amato, candidato del fronte progressista, porta a casa 6060 preferenze (31,94%) e occuperà un posto all’interno del Consiglio comunale. A caldo – durante la trasmissione “Il Sindaco che verrà” in onda su Licata 4you web Channel – ha rilasciato queste dichiarazioni. “Mi sento di ringraziare uno ad uno tutti gli elettori che hanno dato fiducia a me e al mio gruppo – le sue parole – per me è un risultato incredibile che 2 mesi fa non era nemmeno lontanamente immaginabile. C’è una parte di città che ci ha dato fiducia e sentiamo questa responsabilità. Da questa tornata elettorale inizieremo a costruire il futuro. Saremo all’opposizione e sarà una opposizione costruttiva e nell’esclusivo interesse della collettività come del resto è stata la nostra campagna elettorale. Sia maggioranza che opposizione dovranno lavorare tanto.