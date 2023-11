Pubblicità

Un giovane extracomunitario, che negli ultimi giorni si era reso responsabile di numerose segnalazioni da parte del commissariato di PS, è stato condotto presso l’istituto penitenziario minorile di Caltanissetta. Il giovane doveva scontare una condanna di 5 mesi e 10 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, tentata violenza privata, minaccia aggravata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato. L’ufficio Esecuzione penali della Procura generale di Palermo ha rigettato la concessione degli arresti domiciliari, prevedendo per lo stesso l’espiazione della pena nell’istituto penitenziario minorile, in considerazione delle informazioni e delle recenti segnalazioni effettuate dal commissariato di PS di Licata.