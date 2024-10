Pubblicità

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sta partecipando “ExpoMedicina”, il salone dell’innovazione tecnologica in sanità, in programma a Catania, presso il Centro fieristico “Le Ciminiere” sino a domenica 27 ottobre. Tavole rotonde, dibattiti e incontri a cui partecipano medici, dirigenti e amministratori del settore provenienti da tutta Italia alimentano la quattro giorni in cui si articola l’evento scientifico catanese.

Telemedicina e scompenso cardiaco, gestione delle Centrali Operative Territoriali, innovazione nell’assistenza infermieristica a domicilio sono i temi principali su cui relazioneranno i professionisti dell’ASP di Agrigento nel corso delle varie sessioni di dibattito proposte dalla kermesse.

Nello stand dell’Azienda, presente nell’area fieristica per tutta la durata dell’evento, personale sanitario sta illustrando progetti e attività in corso presso il territorio agrigentino con uno specifico riguardo alle nuove dotazioni tecnologiche per incrementare i percorsi di assistenza.

Così il direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, all’inaugurazione dell’evento scientifico: “La sanità agrigentina abbraccia con convinzione i processi di innovazione tecnologica ed investe nell’ammodernamento strutturale e delle dotazioni per stare al passo con i tempi e potenziare la gamma delle prestazioni sanitarie rese in provincia. Anche per questo motivo abbiamo deciso di essere presenti ad ExpoMedicina, un’importante occasione di confronto e approfondimento tra realtà istituzionali e imprenditoriali incentrata sull’innovazione in ambito sanitario”.