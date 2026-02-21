ADV

Il Cif provinciale di Agrigento, in occasione della settimana dedicata alla celebrazione della donna, si fa promotore di un incontro dal tema “Abbracciamo il Mondo: impegno e talento di donne che fanno la differenza”, che si terrà giorno 1 Marzo alle ore 09:30, presso il Parco Archeologico Valle dei Templi, sala Fazello, Agrigento.

Ospiti dell’evento saranno:

Dott.ssa M.Concetta Parello, Funzionaria Archeologa e Direttrice del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

Dott.ssa Ester Rizzo, scrittrice

Dott.ssa Franca Vitello, poeta

Dott.ssa Lia Rocco, attrice

Dott.ssa Francesca Riggi, fotografa

Dott.ssa Piera Lo Leggio, cantante

donne che si sono distinte in campo sociale, artistico, letterario , storico, attraverso il loro impegno e la loro sensibilità rispetto alle continue battaglie, che ancora oggi molte donne si trovano a dover combattere.

L’evento sarà coordinato dalla Dott.ssa Mariolina Di Salvo, Presidente del CIF Provinciale di Agrigento, che insieme alle ciffine della citata provincia, dialogherà con le illustri ospiti, su quanto essere donna oggi abbia un valore e un significato che riflette un’identità la cui matrice ha radici profonde, ma in continua trasformazione, grazie alla possibilità, sempre più concreta, di affermare il proprio Sé nei diversi contesti.