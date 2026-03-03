ADV

Domenica 1 Marzo, ad Agrigento, presso la sala Fazello, Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, si è svolto l’evento culturale “Abbracciamo il Mondo: impegno e Talento di Donne che fanno la Differenza”, organizzato dal Cif Provinciale di Agrigento, in occasione della celebrazione della “Giornata Internazionale delle donne”.

Ha aperto e coordinato i lavori, la Presidente del Cif Provinciale di Agrigento, la dott.ssa Mariolina Di Salvo che, grazie alla sua competenza e sensibilità ha condotto, dopo una premessa sugli eventi che in questi giorni hanno funestato i popoli del Medio Oriente e non solo e, che destano enorme preoccupazione, un dialogo profondo con le illustri ospiti, toccando con molta delicatezza parti importanti della vita di ciascuna di loro e dell’impegno che mettono in quello che fanno, creando un ponte di comunicazione autentica tra queste ultime e il pubblico.

Significativi, ad alti livelli e ricchi di spunti di riflessione, sono stati gli interventi delle protagoniste dell’evento: M.Concetta Parello, Funzionaria Archeologa e Direttrice del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, che ha riportato l’attenzione su come gli aspetti emblematici delle donne del passato, siano fondamentali per andare oltre i pregiudizi, partendo da una cultura al femminile, sinonimo di libertà e autenticità.

Ester Rizzo Licata, scrittrice e giornalista, ha sottolineato l’importanza di rendere le donne protagoniste della storia, senza filtri, attraverso una narrazione che renda merito a quante hanno lottato perché ci fosse un cambiamento, sostenitrici di una giustizia che non gli ha dato il riconoscimento che meritavano.

Franca Vitello, poetessa, con i suoi versi “Velo e mistero”, ricorda quanto la poesia sia uno strumento assolutamente vero e necessario, per non perdere quell’umanità e quella sensibilità sempre meno presenti nelle relazioni umane, soprattutto, in questo periodo storico.

Lia Rocco, attrice, ha toccato corde molto profonde con la sua rappresentazione Rizpah “Brace”, cantando la storia di una madre, simbolo di accudimento, forza e di quell’abbraccio che accoglie il mondo, protagonista di quella guerra che la tiene lontana dal suo amato figlio.

Francesca Riggi, fotografa, ha dato la possibilità attraverso le immagini di donne, figlie di un mondo sempre più complesso, di toccare quella parte di umanità quotidianache ha colori diversi e cicatrici profonde.

Dulcis in fundo, Piera Lo Leggio, cantante, ha sottolineato quanto la disobbedienza sia il primo passo e la più grande alternativa per avere quel rispetto che cambierà il mondo. Non a caso è stato fatto un riferimento a Rosa Balistreri, che con i suoi canti ha dato voce ad un tormento che le ha permesso di esserci ad ogni costo.

Ha portato i saluti del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio, il (la)Maggiore Annamaria Putorti.

Un grazie va alla Presidente Regionale, Carmelina Severino, per il messaggio che ha rivolto a questo importante momento di riflessione e che, ancora una volta, ha fatto sentire la sua presenza e il suo continuo e prezioso sostegno, verso tutte le iniziative organizzate dal Cif Provinciale.

L’evento ha visto anche protagonista un numeroso pubblico, in particolare, si ringrazia la presenza di Toponomastica Femminile di Licata, l’associazione “Soroptmist” di Agrigento, l’associazione “Maria Cristina di Savoia”, delle rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Provinciale, le Presidenti Comunali, le numerose ciffine della provincia, e quanti hanno presenziato perché interessati al tema proposto.

Per il Cif Provinciale, l’evento di ieri ha rappresentato un’ulteriore possibilità per dare ed essere la voce di tutte quelle donne che ancora lottano contro i pregiudizi, l’indifferenza, le varie forme di violenza. Ma, è anche un modo per ricordare che le braccia delle donne accarezzano in profondità, con quell’amore che è vita, forza, quella stessa forza che rappresenta quella rinascita e la possibilità di ripartire, tipica dell’universo femminile.