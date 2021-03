I sedicesimi di finale sono stati tutto fuorché semplici per le squadre italiane in gara. Infatti, una delle tre che partecipava alla competizione ha dovuto dire addio all’Europa League, a conclusione di un percorso che quest’anno sembra essere particolarmente tortuoso. Stiamo parlando del Napoli che nonostante la vittoria per 2 a 1 nella gara di ritorno non è riuscito a recuperare lo svantaggio di 2 a 0 dell’andata contro un Granada che si ritrova agli ottavi facendo poco sforzo.

Risultati positivi per Roma e Milan che riescono a superare questa fase preliminare della competizione e raggiungere le partite che contano. I giallorossi hanno dominato contro il Braga sia all’andata che al ritorno, guadagnando il passaggio del turno con un risultato complessivo di 5 a 1. La squadra pare abbia tutte le carte in regole per proseguire nella competizione, come possono vedere anche coloro che decidono di consultare le quote Europa League , dato che la Roma pare essere la favorita contro lo Shakhtar Donetsk.

Il Milan ha pareggiato sia nella gara di andata che nella gara di ritorno, riuscendo a passare il turno per la somma di goal fuori casa. Il risultato complessivo di 3 a 3 agevola i rossoneri che riescono a raggiungere gli ottavi dove dovranno affrontare un Manchester United che sarà tutto tranne che un avversario semplice. La squadra guidata da Pioli sta bene, come dimostrato anche dalla posizione in classifica, tuttavia, i giocatori hanno speso tante forze fisiche durante l’anno per cui è fondamentale non perdere la concentrazione proprio ora.

Altri risultati dei sedicesimi di finale di Europa League

Oltre alle italiane, diverse squadre hanno superato i sedicesimi di finale di Europa League guadagnando un posto nella fase della competizione che conta di più. Nello specifico, il Tottenham raggiunge gli ottavi dominando assolutamente contro il Wolfsberg, grazie a 4 goal in ciascuna delle due partite. Risultato ottimale anche per l’Ajax che passa il turno con un punteggio complessivo di 4 a 2, lasciandosi solo leggermente impensierire dal Lille.

Lo Shakhtar Donetsk non ha perso né andata né ritorno, motivo per cui raggiunge gli ottavi meritatamente con un risultato complessivo di 3 a 0. Passaggio del turno anche per i Rangers che travolgono per 5 a 2 l’Anversa nella gara di ritorno, portando il risultato complessivo su 9 a 5. La gara di ritorno si prospettava essere ricca di goal considerato il risultato di 3 a 4 all’andata che aveva lasciato i tifosi incollati allo schermo.