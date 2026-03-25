Euroform lancia nuovi corsi gratuiti a Licata grazie all’Avviso POC 1/2026.

Formazione qualificata e opportunità concrete per disoccupati dai 18 ai 64 anni. Iscrizioni aperte fino al 15 aprile 2026.

In un momento storico in cui la formazione professionale rappresenta uno degli strumenti più efficaci per accedere al mercato del lavoro, la Scuola dei Mestieri Euroform annuncia l’attivazione di nuovi corsi gratuiti presso la sede di Licata (AG). L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Avviso POC 1/2026 della Regione Siciliana, che punta a rafforzare le competenze dei cittadini e a sostenere l’occupazione attraverso percorsi formativi mirati e di qualità.

Un’offerta formativa pensata per il territorio

Euroform propone due percorsi che rispondono a esigenze professionali molto richieste:

Addetto amministrativo segretariale

Una figura chiave per aziende, studi professionali e realtà associative. Il corso fornisce competenze nella gestione delle attività d’ufficio, nell’organizzazione documentale, nel front e back office e nell’utilizzo degli strumenti informatici. Un profilo versatile, capace di inserirsi in contesti lavorativi diversi.

Addetto impianti elettrici civili

Un percorso tecnico rivolto a chi desidera specializzarsi nell’installazione e manutenzione di impianti elettrici in ambito civile. Il settore, in continua evoluzione, richiede personale qualificato e aggiornato sulle normative di sicurezza. Una professionalità che trova sbocchi immediati nel mondo del lavoro.

A chi si rivolgono i corsi

I percorsi sono destinati a disoccupati tra i 18 e i 64 anni, inclusi i beneficiari di misure di sostegno al reddito come NASpI, DIS-COLL, ADI e SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro). È richiesta l’iscrizione al Centro per l’Impiego, condizione necessaria per accedere alle attività previste dall’avviso regionale.

Un’opportunità per ripartire

La proposta formativa di Euroform rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio. In un contesto in cui molte imprese faticano a reperire personale qualificato, investire nella formazione diventa un passaggio strategico sia per chi cerca lavoro sia per il sistema produttivo locale.

La sede di Licata, già punto di riferimento per numerosi percorsi formativi negli ultimi anni, conferma così il proprio impegno nel promuovere competenze spendibili e nel sostenere chi desidera costruire o ricostruire il proprio percorso professionale.

Scadenza iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte e dovranno essere presentate entro il 15 aprile 2026, data improrogabile.

Per ulteriori informazioni o per procedere con l’iscrizione è possibile contattare la sede Euroform di Licata:

Via Capitano Bonsignore, 9 – Licata (AG)

Telefono: 0922 662523

Email: [email protected]