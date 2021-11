Pubblicità

Sei alla ricerca di un’opportunità lavorativa? Sei interessato ad accrescere le tue competenze professionali? Vuoi ottenere una qualifica professionale valida in tutta Europa?

Presso la Scuola Euroform, storica associazione di formazione professionale di Licata, in Via Capitano Bonsignore, n.3, sono in arrivo i nuovi corsi gratuiti per adulti per conseguire la qualifica “Collaboratore di sala e bar” e “Collaboratore polivalente delle strutture ricettive e ristorative“.

Se hai un’età compresa tra 18 anni e 65 anni compiuti e un titolo di studio minimo, quale ad esempio, la licenza media inferiore, cogli l’occasione per scoprire i corsi per disoccupati o inoccupati con lezioni in aula e stage in azienda…

Chi è il Collaboratore polivalente delle strutture ricettive e ristorative? È una figura professionale in grado di eseguire una serie di compiti finalizzati a garantire l’efficiente funzionamento della struttura ricettiva e ristorativa in cui opera. Nello specifico tale figura professionale è in grado di assicurare l’igiene e la funzionalità della struttura segnalando eventuali anomalie al referente e svolgendo in modo autonomo tutte le operazioni di pulizia e di riassetto dei locali, delle attrezzature, del materiale operativo in genere. E’ in grado di eseguire operazioni preliminari di cucina, di sala e di servizio colazioni; collabora inoltre al ricevimento, immagazzinamento e stoccaggio dei prodotti. All’occorrenza può fornire informazioni di routine alla clientela e svolgere attività di facchinaggio.

Il collaboratore polivalente trova prevalentemente collocazione in strutture ricettive quali alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici, ristoranti, agriturismi, bar e altri esercizi simili con e senza cucina.

Chi è il Collaboratore di sala e bar? Il collaboratore di sala e bar interviene, a livello esecutivo, nelle attività della ristorazione a supporto dei responsabili dei processi di lavoro in sala e al bar. L’utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative al servizio di preparazione e somministrazione al cliente, di alimenti e bevande. Il candidato acquisirà la competenze nella definizione e pianificazione delle fasi operative da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni, servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Il collaboratore di sala e bar trova prevalentemente collocazione nelle attività di ristorazione con somministrazione, ristorazione su treni e navi, catering per eventi e banqueting, mense, catering continuativo, bar e altri esercizi simili in cucina.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0922662523 oppure scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]