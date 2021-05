Prestigioso riconoscimento per il dott. Ettore Castorina, già coordinatore dei poli territoriali dell’università degli studi di Agrigento e con un passato di sportivo nel mondo del basket. Su proposta del presidente del Panathlon club Arigento Gerlando Amato, il presidente del distretto Italia del Panathlon Club International Giorgio Costa ha inserito il dott. Castorina, vicepresidente del Club Panathlon Agrigento, a far parte della giuria del Premio Bancarella 2021 sezione sportiva. Un grande onore per il dott. Castorina e per il club agrigentino considerato il fatto che il premio Bancarella è un riconoscimento che si tramanda dal lontano 1953 e che si tiene ogni anno, nell’ultimo week end di luglio a Pontremoli, in Toscana.