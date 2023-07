Pubblicità

Se siete alla ricerca di un film leggero dopo una giornata faticosa, “L’estate più calda” può essere la scelta giusta. Se siete alla ricerca di un film leggero, dove ammirare anche la performance di un giovanissimo attore licatese… beh, allora ci sono pochi dubbi. Sì, perché nella commedia che sta scalando le vette delle classifiche su Prime Video tra i film “più popolari”, c’è anche Vincenzo Vitali, giovanissimo attore licatese di soli 8 anni, che dopo vari casting è stato scelto tra circa 80 ragazzi per interpretare un bambino di nome Matteo.

In un film con un cast importante, dove sono presenti Nino Frassica, Stefania Sandrelli, Mehdi Meskar e Michela Giraud tra i tanti, Vincenzo si è fatto largo tra i “bambini protagonisti” insieme ad altri tre giovanissimi, con cui ha inoltre stretto un rapporto d’amicizia che va oltre il set del film. Vincenzo Vitali è infatti uno dei quattro giovani attori insieme a Marialucia Racioppo (Martina nel film), Edoardo Maria Loreto (Filippo) e Francesco Lenzi (Pasquale). Quattro “mini-attori” che, nel corso delle riprese girate tra settembre e ottobre nel ragusano, hanno “legato” anche fuori dal set.

L’intervista a Vincenzo Vitali

Timido all’apparenza, Vincenzo diventa un vulcano di energia, simpatia e grande carisma dopo esser entrato in confidenza. Per questo motivo, raggiunto dalle nostre telecamere e con il benestare dei genitori, ne è venuta fuori un’intervista piacevole e simpatica. “È stato bellissimo perché ho conosciuto molte persone – esordisce Vincenzo Vitali – che adesso sono diventati miei amici. Ho conosciuto molti attori famosi e ho visto realmente come si realizza un film tra gru e telecamere. Spero un giorno di fare l’attore comico, ho preso ispirazione da Nino Frassica durante il film perché è stato divertentissimo”.

Simpatica anche la reazione di compagni di scuola e amici al suo ritorno dopo le riprese: “Quando sono tornato in classe, tutti mi hanno chiesto l’autografo ridendo. Non so farlo (ride, ndr). La scena in cui mi sono divertito di più? Quando sono caduto dalle scale. Non mi sono fatto male, sotto c’era un materasso”, ha concluso sorridendo. L’intervista termina tra sorrisi e battute del film. Per Vincenzo, però, oltre a essere quella “più calda”, questa sarà senza dubbio anche un’estate indimenticabile.

La trama del film

Il film “L’estate più calda” ci porta in un paese della Sicilia meridionale, dove l’inizio dell’estate segna anche gli ultimi giorni che due amiche, Lucia e Valentina, passeranno insieme prima che Lucia parta per Roma per iscriversi all’università. In quei giorni Nicola si appresta a diventare prete da diacono.

Lucia trascorrerà le vacanze fra l’attività di animatrice nel Centro Estivo della parrocchia e la cura degli alpaca presenti in una grande villa. L’arrivo di Nicola nella parrocchia di Don Carlo (interpretato da Nino Frassica) porta euforia in paese: il giovane diacono conquista subito tutti, in particolare a Valentina, che vuole conquistarlo. Per aiutare l’amica, Lucia si avvicina a Nicola, scoprendo di avere in comune con lui molti interessi e una visione del mondo molto simile, finché un incidente non arriva persino a scatenare tra loro una passione focosa. A quel punto, insospettitasi, Carmen – pettegola del paese interpretata da Stefania Sandrelli – inizia a indagare.