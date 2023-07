Pubblicità

La dott.ssa Caterina Moricca, segretaria generale del Comune di Licata con reggenza a scavalco, sentito il parere del sindaco Angelo Balsamo, ha disposto con determina n. 10 del 14 luglio 2023, la rimodulazione dell’orario di lavoro dei dipendenti comunali per il periodo estivo.

Nel dettaglio, la disposizione prevede che a partire da oggi 17 Luglio e fino al 17 settembre 2023 i dipendenti svolgano il servizio dalle ore 7:30 alle ore 14:06, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

I dipendenti, inoltre, effettueranno un solo rientro pomeridiano che sarà svolto il martedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Resta ferma la disciplina dell’orario di lavoro per alcune categorie che per la natura delle prestazioni eseguite non adottano la settimana corta.

Rimane invariato, invece, l’orario di servizio del personale con orario part-time.