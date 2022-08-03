QUESTO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI PER L’ESTATE LICATESE 2022
2 AGOSTO H. 20.00
CHIOSTRO DEL CARMINE: ESIBIZIONE MUSICALE “ CANZONE D’AUTORE E MUSICHE DA FILM” (ASS. CULTURALE “MUSAMUSIA”)
3 AGOSTO H 21.00
PIAZZA ATTILIO REGOLO: DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI (SOCIETA’ AGRICOLA “IL BAGLIO)
4 AGOSTO: H.21
PIAZZA ATTILIO REGOLO: INTRATTENIMENTO MUSICALE (DUO CROMA LICATA)
DAL 4 AL 7 AGOSTO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO: MOSTRA FOTOGRAFICA VALORIZZAZIONE TRADIZIONI POPOLARI “CO U PASSATU NUN RICORDA…VA A LIGNA SENZA CORDA” (Pro Civis di Licata)
DAL 5 AL 7 AGOSTO H.18
PIAZZA S. ANGELO: /2° TORNEO PROVINCIALE DI BASKET “LICATARIVIVE 2° EDIZ. 2022-PREMIO MARCELLO GIAVARINI – (MULTISERVICE DI GRAZIA DI CARO)
5-6 AGOSTO H. 17.00-20.00
PIAZZALE CHIESA DI TORRE DI GAFFE:EVENTO CULINARIO “STREET FOOD TORRE DI GAFFE 2022 “UN TUFFO NELLA STORIA E NEI SAPORI-2° EDIZIONE (COMITATO TUTELA TORRE DI GAFFE)
5 AGOSTO H. 21
PIAZZETTA ELENA: INTRATTENIMENTO MUSICALE ( ASSOCIAZIONE MUSICALE “RGS”)
6 AGOSTO H.21
PIAZZA DUOMO : INTRATTENIMENTO MUSICALE (GRUPPO “I NEGATIVI”)
6 AGOSTO H 21.00
PIAZZA ATTILIO REGOLO: DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI ( SOCIETA’ AGRICOLA “IL BAGLIO)
8 AGOSTO H 21.00
PIAZZA ATTILIO REGOLO: DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI (SOCIETA’ AGRICOLA “IL BAGLIO
9 AGOSTO H.20
CONTRADA PLAYA- VIA SOTTOCAPO TODARO: IV SAGRA DEL MUFFULETTO (COMITATO CIVICO PLAYA)
10 AGOSTO H. 21
CHIOSTRO DEL CARMINE: “LA NOTTE DELLE STELLE” PREMIAZIONE E CONSEGNA TARGA ALLE ECCELLENZE SPORTIVE LICATESI
11 AGOSTO: H.21
CHIOSTRO DEL CARMINE: TEATRO SOTTO LE STELLE “IO ALFREDO E VALENTINA” (ASS LA SVOLTA)
11 AGOSTO: H.21
PIAZZA ATTILIO REGOLO: INTRATTENIMENTO MUSICALE (DUO “CROMA LICATA”)
12 AGOSTO H. 21
VILLETTA DI PIANO CANNELLE: SPETTACOLO MUSICALE “PRIMO MEMORIAL ANGELO ONORIO” (U.N.A.C.-DELEG.LICATA)
12 AGOSTO DALLE ORE 17
CHIOSTRO DEL CARMINE:TORNEO DI BURRACO ( ASS. ITALIANA TURISMO SOCIALE -AITS)
12 AGOSTO
PIAZZA DUOMO: INTRATTENIMENTO MUSICALE (ASS. MUSICALE “RGS”)
13 AGOSTO H 21.00
PIAZZA ATTILIO REGOLO: DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI (SOCIETA’ AGRICOLA “IL BAGLIO)
13 AGOSTO H. 21
PIAZZA DUOMO : INTRATTENIMENTO MUSICALE (GRUPPO “I NEGATIVI”)
13 AGOSTO H.21
PIAZZETTA ELENA : INTRATTENIMENTO MUSICALE (GRUPPO CANORO “RICORDI”)
16 AGOSTO H 9.00-19.00
MEMORIA DELLA LIBERAZIONE DELLA CTTA DALLA PESTE. SS. MESSE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00.
16 AGOSTO H 21.00
PIAZZA ATTILIO REGOLO: DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI ( SOCIETA’ AGRICOLA “IL BAGLIO)
18 AGOSTO FESTEGGIAMENTI DI S. ANGELO
ORE 9.00 S. MESSA
ORE 18.30 PREGHIERA DEI VESPRI
ORE 19.00 SANTA MESSA
ORE 19.30 PREGHIERA DEL TRIDUO IN ONORE A S, ANGELO
18 AGOSTO H. 20
CHIOSTRO DEL CARMINE: CONVEGNO SULLA “ICONOGRAFIA ANGELANA“, (ASS. ITALIANA TURISMO SOCIALE-AITS)
18 AGOSTO: H.21
PIAZZA ATTILIO REGOLO: INTRATTENIMENTO MUSICALE (DUO CROMA LICATA”)
18-19 AGOSTO H.21
SPAZIO ANTISTANTE CHIOSTRO S. FRANCESCO: ESTEMPORANEA DI PITTURA E BODY PAINTING ED ESPOSIZIONE DI QUADRI (DESIRE’ DI LIBERTO)
19 AGOSTO FESTEGGIAMENTI DI S. ANGELO
ORE 9.00 S. MESSA
ORE 18.30 PREGHIERA DEI VESPRI
ORE 19.00 S. MESSA
ORE 19.30 PREGHIERA DEL TRIDUO IN ONORE A S, ANGELO
19 AGOSTO
PIAZZA ELENA: INTRATTENIMENTO MUSICALE (ASS. MUSICALE “RGS”)
19 AGOSTO H 21
TEATRO SOTTO LE STELLE COMPAGNIA LA SVOLTA “MAMMA MIA” (ASS LA SVOLTA)
20 AGOSTO FESTEGGIAMENTI DI S. ANGELO
ORE 9.00 S. MESSA
ORE 18.30 PREGHIERA DEL TRIDUO IN ONORE A S. ANGELO
ORE 19.00 S. MESSA
ORE 20.00 TRASLAZIONE DELLE RELIQUE DALLA CAPPELLA ALL’ALTARE MAGGIORE PRIMI VESPRI SOLENNI DEL SANTO
21 AGOSTO FESTEGGIAMENTI DI S. ANGELO
ORE 9.00 S. MESSA
ORE 18.30 PREGHIERA DEI VESPRI
ORE 19.00 S. MESSA
ORE 20.00 PROCESSIONE
ORE 23.00 CANTO A S. ANGELO
21 AGOSTO
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. ANGELO:
H.8. MOSCHETTERIA- PROCESSIONE DELL’URNA DEL SANTO ( ASS. “PRO S. ANGELO”)
22 AGOSTO H 21.00
PIAZZA ATTILIO REGOLO: DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI ( SOCIETA’ AGRICOLA “IL BAGLIO)
22 AGOSTO FESTEGGIAMENTI DI S. ANGELO
ORE 10.00 BENEDIZIONE DEI BAMBINI
ORE 11.00 S. MESSA
ORE 18.30 PREGHIERA DEI VESPRI
ORE 19.00 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO CON CANTO DEL TE DEUM
ORE 20.00 TRASLAZIONE DELLE RELIQUE DALLA CAPPELLA ALL’ALTARE MAGGIORE
22 AGOSTO H.18
CHIOSTRO DEL CARMINE: INCONTRO CULTURALE- “OMAGGIO A SALVATORE QUASIMODO” (COMUNE – ASS. “MEMENTO”)
26 AGOSTO H. 21
CHIOSTRO DEL CARMINE: SPETTACOLO MUSICALE “TI PRESENTO L’AFRICA/CULTURE IN BALLO” (ASS. “LE CULTURE DIVERSE”- PROGETTO SAI )
26 AGOSTO H. 19
CHIOSTRO S FRANCESCO: PREMIAZIONE CONCORSO DI POESIA CON ESTEMPORANEA DI PITTURA ( ASS. AIDO)
27 AGOSTO H 21
PIAZZA DUOMO: INTRATTENIMENTO MUSICALE (GRUPPO “I NEGATIVI”
28 AGOSTO H 21
TEATRO SOTTO LE STELLE COMPAGNIA LA SVOLTA “INTRIGHI IN SOTTOVESTE” (ASS LA SVOLTA)
1 SETTEMBRE H.19
VIA PRINCIPE DI NAPOLI: “PASSEGGIAIDO”, PASSEGGIATA DI SENSIBILIZZAZIONE FINO ALLA SPIAGGIA DI MARIANELLO ( ASS. AIDO)
3 SETTEMBRE H. 21
CHIOSTRO DEL CARMINE: SPETTACOLO MUSICALE “ASTORTANGO OMAGGIO A ASTOR PIAZZOLLA” (ASS SPAZIO MUSICA E MIRADA TANGO)