Estate 2024, una disamina sui flussi turistici ad opera del Presidente della Pro Loco, Angelo Cellura.

Siamo giunti quasi al termine della stagione estiva e con grande rammarico dobbiamo rendere noti alcuni dati relativi ai flussi turistici verso la nostra amata città che risultano nettamente in calo rispetto agli anni precedenti. L’attività della Proloco, ovvero quella della promozione turistica e culturale del territorio, diventa di fatto il termometro del fenomeno turismo a Licata. Rispetto alla scorsa stagione estiva abbiamo riscontrato un calo vertiginoso delle presenze registrate presso il nostro info point (Chiostro Sant’Angelo), nonché un andamento negativo per ciò che concerne le visite guidate (n° 450 Agosto 2023- n°180 Agosto 2024). Sono molteplici i fattori che hanno determinato questo trend preoccupante, in primis la situazione della crisi idrica che ha scoraggiato tanti turisti a visitare il nostro territorio ed ha creato un’immagine non di certo allettante per chi vuole godersi le ferie, in secondo luogo, la scarsa fruibilità dei siti di interesse storico e culturale che ha ridotto l’offerta al turista con conseguente delusione dello stesso. La Pro Loco ha sempre lavorato intensamente per garantire un’offerta degna di un paese a vocazione turistica, infatti, già in primavera aveva fatto richiesta per l’apertura di alcuni siti come la “THOLOS” , “ RIFUGI ANTIAEREO” e “GRANGELA”. La richiesta non ha avuto alcuna risposta se non quella informale che per alcuni ostacoli burocratici non si è resa possibile l’apertura di tali siti. La Pro Loco è sempre pronta a mettere a disposizione della Città le sue professionalità e trovare, qualora ci sia la volontà, in sinergia con l’amministrazione comunale la soluzione migliore per dare lustro a quei luoghi che rendono Licata unica. Considerando che la fruibilità di tutti i siti di interesse storico e culturale potrebbe incentivare la spesso citata destagionalizzazione del turismo, ci auguriamo che questi ostacoli burocratici possano essere superati prima possibile.

Angelo Cellura – Presidente Pro Loco Licata