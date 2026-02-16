Dopo l’esplosione avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì in via Carso, è arrivata l’ordinanza per “Dichiarare Inagibile/Inabitabile l’immobile costituito da 5 (cinque) piani fuori terra e relativo tetto di copertura a falda sito in questo Comune, nella via Carso civico 104 e prospetto retrostante in via Rettifilo Garibaldi civico 141, e l’immobile sito in via Doberdo civici 2-2A costituito da n. 3 piani fuori terra più sottotetto con copertura a falda, fino a quando non si sarà provveduto ad effettuare le opportune opere di consolidamento strutturale (e/o demolizione) necessario per ripristinare le condizioni di abitabilità e agibilità, in considerazione del crollo, a seguito di scoppio e successivo incendio, dello stesso edificio avvenuto in data 13/02/2026, per il quale è stato necessario, nell’immediato, l’intervento di una ditta privata per procedere alla demolizione delle parti cadenti rimasti in bilico oltre allo smontaggio del tetto e alla rimozione dei detriti che hanno invaso la sede stradale”. Nell’esplosione causata dalla presenza di una bombola del gas, era rimasta ustionata una coppia di coniugi.
Esplosione di via Carso, dichiarati inagibili alcuni immobili
