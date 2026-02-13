ADV

È di due feriti il bilancio dell’esplosione di questa notte in una palazzina di via Carso, nel quartiere Oltreponte. Si tratta di due coniugi di 66 e 60 anni, inquilini dell’immobile. L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado, la moglie di primo grado. Entrambi si trovano ricoverati da questa mattina alle 5 all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Nessuno dei due è in pericolo di vita. A causare l’esplosione – secondo le prime ricognizioni dei Vigili del Fuoco – sarebbe stata una bombola. In via Carso proseguono intanto le operazioni di messa in sicurezza a cura di pompieri e Comune. La strada è stata transennata e chiusa al transito. L’abitazione dei due coniugi rimasti ustionati è stata devastata dallo scoppio.