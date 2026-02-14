ADV

È stato trasferito al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo il 66enne licatese rimasto ferito dopo l’esplosione avvenuta ieri all’alba in via Carso. L’uomo – dopo essere rimasto ricoverato al San Giacomo d’Altopasso – è stato trasferito nell’ospedale del capoluogo dove verrà adeguatamente trattato per la gestione delle ustioni riportate. Per lui ustioni di primo grado al volto e di terzo grado alle mani. Esplosione causata da una bombola esplosa al terzo piano di uno stabile di fronte la scuola elementare Angelo Parla.