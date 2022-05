Pubblicità

L’ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione) ha decretato i vincitori del concorso esploratori della memoria edizione 2021-22 per la sezione scuola secondaria di secondo grado. Sono gli studenti delle classi quinte dell’’indirizzo Tecnico (V A AFM e V ASIA). Guidati dalla professoressa Lucia Amoroso e sulla scorta delle lezioni delle Annales francesi, gli studenti delle due classi hanno censito i monumenti che meglio consentono di recuperare e consolidare la memoria dello sbarco alleato lungo le coste di Licata. A testimonianza di un evento epocale che segna il passaggio dalla fine del nazifascismo alle nascenti democrazie europee.

I materiali prodotti spaziano in tre ambiti: schede di censimento, presentazione dei documenti appartenenti a familiari degli studenti, filmati inerenti gli eventi bellici. Alcune schede censiscono le “ pietre” presenti sulle spiagge di Licata, teatro di sbarco degli Alleati; il filmato è stato valutato per la sceneggiatura, il montaggio e il contenuto che fa riscoprire a un pubblico ampio i luoghi delle stelle; apprezzatissime anche le testimonianze dirette raccolte dagli studenti.

La premiazione avverrà il prossimo 30 maggio.