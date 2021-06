Pubblicità

Grande esperienza formativa per gli alunni del Filippo Re Capriata di Licata

Quest’anno l’edizione del Concorso ESPLORATORI DELLA MEMORIA ha visto la partecipazione degli alunni Alessandro Florio, Simona Zarbo, Melania Cellura, Gaia Maria Pia Calamita, Samantha Cannizzaro, Emily Leone, Luigi Glicerio e Alessandro Tardino delle quinte classi AFM/SIA dell’Istituto.

Selezionati tra i vincitori del Progetto PIETRE DELLA MEMORIA, ottengono il secondo posto nella Classifica Regionale tra le Scuole Secondarie di Secondo grado.

Premiati la solerzia, l’impegno, il lavoro di ricerca nella ricostruzione della “memoria storica” delle Pietre del loro territorio.

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 4 giugno, in streaming nel rispetto delle norme antiCovid, nell’Aula Informatica dell’Istituto, alla presenza del Coordinatore Nazionale Progetto Pietre della Memoria Remo Gasperini, del Presidente ANMIG Sicilia Dott .Vito Parrinello e del Referente progetto Pietre per la Sicilia Prof. Goffredo Bruno.

A sottolineare l’iter del progetto e i momenti salienti del laboratorio storico intervengono in Videoconferenza il Dirigente Scolastico Sergio Coniglio, la docente Coordinatrice del Progetto per l’Istituto Prof.ssa Lucia Amoroso e le alunne Simona Zarbo, Gaia Maria Pia Calamita e Samantha Cannizzaro.

Il progetto si inserisce all’interno di un percorso di crescita umana nell’ottica della responsabilità civica nel mantenere viva la memoria e nel custodirne le testimonianze attraverso il censimento di monumenti e realizzazione di video relativi alla seconda guerra mondiale.

“E’ un dovere di chi partecipa all’ educazione degli allievi valorizzarne le attitudini e gratificarne i risultati, soprattutto in un momento di emergenza sanitaria divenuta anche educativa tra dad, divieti e limitazioni”.