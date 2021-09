Pubblicità

Con immenso rammarico l’A.S.D. Licata Calcio comunica che la gara prevista per domenica 19 settembre 2021 contro l’F.C. Messina si disputerà a porte chiuse.

A causa di una burocrazia attanagliante non è stata concessa l’autorizzazione di pubblica sicurezza da parte degli organi competenti a disputare la partita in presenza del pubblico.

La notizia, appresa poco fa e che fa seguito alla stessa sorte di cui è stato vittima il Siracusa, getta ancora una volte ombre su di un sistema così altamente burocratizzato e che non agevola in nessun modo il cittadino, che ancora una volta si vede negare la possibilità di assistere, tranquillamente ed in sicurezza, ad una partita di calcio dopo oltre un anno di divieti e limitazioni.

Per la società rappresenta un nuovo scacco matto dopo mesi in cui non ha potuto godere soprattutto dell’apporto del pubblico nell’affrontare le battaglie sportive che si sono susseguite, oltre a non usufruire dell’apporto finanziario derivante dalla vendita dei tagliandi d’ingresso.

A.S.D. Licata Calcio non vuole addossare colpe a nessuno perché non è nello stile Licata ma vuole divulgare il proprio disappunto nei confronti di chi ha generato tale situazione incresciosa e fortemente spiacevole per il calcio a Licata. La società sta mettendo in campo tutto quanto possibile per poter migliorare sotto tutti gli aspetti e programmare il futuro, ma necessita anche di un sostegno e di una vicinanza tangibile di tutti, tifosi e non.

Relativamente a coloro che hanno già acquistato i ticket d’ingresso la società procederà come segue:

PARTITA SINGOLA A.S.D. LICATA CALCIO – F.C. MESSINA

• Acquisto effettuato online sul sito postoriservato.it – Rimborso automatico sul mezzo di pagamento utilizzato al momento dell’acquisto;

• Acquisto effettuato in prevendita presso la rivendita situata al Centro Commerciale Il Porto – Rimborso in contanti presentando il biglietto digitale d’ingresso

ACQUISTO PARTITA SINGOLA A.S.D. LICATA CALCIO – SANCATALDESE CALCIO

• Acquisto effettuato online sul sito postoriservato.it – Rimborso automatico sul mezzo di pagamento utilizzato al momento dell’acquisto;

• Acquisto effettuato in prevendita presso la rivendita situata al Centro Commerciale Il Porto – Rimborso in contanti presentando il biglietto digitale d’ingresso

Per tutti coloro che hanno acquistato il mini abbonamento valido per 5 gare interne, lo stesso rimane valido come titolo di accesso dalla seconda alla sesta gara interna (verrà aggiunta la gara A.s.d. Licata Calcio – Città di Acireale 1946 valida per la 12^ giornata di campionato).