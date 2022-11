Guardia costiera ausiliaria, Procivis e tecnici del comune appartenenti all’ufficio di Protezione civile parteciperanno all’esercitazione “Sisma dello Stretto” in programma dal 4 al 6 novembre in un’area compresa tra Sicilia e Calabria. Lo scenario simulato sarà quello di un terremoto di Magnitudo 6.0.

la previsione dell’arrivo di un possibile maremoto sarà occasione per realizzare un nuovo te di I-Alert, sistema di allarme pubblico pensato con l’obiettivo di raggiungere direttamente i cittadini e far arrivare loro messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso.